Раскрыты способы борьбы с депрессией после отпуска

5 июня 2020     6
Раскрыты способы борьбы с депрессией после отпуска

Туристы из разных стран раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Своими советами путешественники поделились на портале Reddit, отвечая на вопрос, как поднять себе настроение, вернувшись домой.

Пользователи посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, например, путешествия в пределах страны или даже региона. Можно сосредоточиться на велосипедных маршрутах на дальние расстояния.

«Используйте карты, фотографии, скрапбукинг и журналы, чтобы заново исследовать ваши прошлые путешествия. Не останавливайтесь на том, чтобы просто отметить место на картинке в Instagram. Погрузитесь в свои воспоминания и переживите их заново. И, самое главное, планируйте следующую поездку!» — написал юзер с ником cameljeans.

В 2018 году американские эксперты провели исследование, результаты которого подтвердили, что отсутствие отпуска может быть опасно для здоровья. Оказалось, что 30,4 процента опрошенных с «отпускным дефицитом» (синдром, при котором человеку важен отпуск, однако у него нет возможности путешествовать в ближайший год) демонстрируют симптомы легкой или умеренной, а 12 процентов — тяжелой депрессии.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

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