Раскрыты три варианта возможного будущего американской полиции

После июня, наполненного протестами в городах США, работа американской полиции должна в корне измениться. Вопрос в том, в какую сторону произойдут эти изменения. Росс Доутэт (Ross Douthat), автор из The New York Times, предположил, что существуют три вероятных сценария для перемен.

По мнению Доутэта, первый сценарий основан на улучшении существующей системы, второй, более рискованный, подразумевает принятие более амбициозных шагов, а по третьему сценарию страну ждет такое, чего следует избегать любой ценой.

Автор считает, что первый сценарий подразумевает необходимость большой сделки. Он заключается в том, чтобы дать полиции больше денег, при этом одновременно сократить защищенность отдельных полицейских от дисциплинарной ответственности. Таким образом, пишет автор, будут убиты два зайца: решается проблема плохих полицейских, а вместе с ней и проблема отсутствия полицейских в тех случаях, когда они нужны. Доутэт отмечает, что можно нанять больше сотрудников, увеличить долю полицейских из меньшинств и уволить плохих сотрудников. Такая сделка, уверяет автор, дала бы полиции и больше народного доверия, и больше эффективности, а граждане получили бы защиту и от преступников, и от некомпетентных сотрудников.

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Второй сценарий заключается в освобождении полиции от несвойственных ей функций. В предполагаемой системе останется лишь «здоровое ядро» полицейских, которым будет поручено предотвращение и предварительное расследование преступлений, тогда как такие обязанности, как борьба с ДТП, работа со звонками на предмет оказания психиатрической помощи и работа с бездомными, будут переданы командам безоружных регуляторов дорожного движения и соцработников. Однако есть те, кто считает, что и в борьбе с преступностью полиция не нужна. Так, социолог из Принстонского университета Патрик Шарки (Patrick Sharkey) высказался в пользу того, чтобы наделить местные общины большей ответственностью.

Под третьим, самым опасным сценарием, автор подразумевает то будущее, где идея о сокращении бюджета органов правопорядка все-таки реализуется, и полиция останется без денег и без каких-либо реформ. По мнению Доутэта, в таком будущем проштрафившиеся полицейские будут немного чаще отвечать за свои действия, потому что руководители будут беспокоиться по поводу угрозы новых протестов или возмущения СМИ. В результате обедневшие полицейские департаменты будут все больше отходить от выполнения своих обязанностей, а плохой имидж полиции будет отпугивать достойных кандидатов на должность. По стране будут появляться «освобожденные от полиции» районы — освобожденные от нарушающих права человека полицейских, но отданные на милость куда более жуткого повсеместного насилия.

Источник: Лента.Ру