Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы

6 апреля 2020     19
Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы

Коронавирусное заболевание гарантированно тяжелее протекает у пациентов, страдающих от хронических проблем со здоровьем, и курильщиков. Об этих факторах сообщает издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В США были собраны данные историй болезни 7162 инфицированных пациентов. В раскрытых документах содержалась информация о хронических болезнях и вредных привычках американских граждан. Так, из 784 пациентов с диабетом около половины из них была госпитализирована, 148 человек (18,8 процента) находятся в реанимации. Из 656 инфицированных человек с заболеванием легких разной степени тяжести более трети были госпитализированы, 94 (14,3 процента) из отправленных в больницы оказались в реанимации.

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Из 647 людей с заболеваниями сердца более половины оказалось в больнице, 132 человека (20,4 процента) из них были переведены в реанимацию. Напоследок, две три граждан с болезнями почек оказались под пристальным медицинским наблюдением, 56 из госпитализированных (26,2 процента) были переведены в отделения интенсивной терапии.

Из материалов CDC следует, что курильщики хуже переносят заболевание, чем некурящие. В среднем, около четверти инфицированных людей из числа курящих были отправлены в больницы. Однако медики не могут достоверно подтвердить связь между курением и коронавирусом в этом конкретном случае, так как статистика была основана лишь на 96 человек, рассказавших о вредной привычке. При этом в сообщении говорится, что вред курения при пандемии коронавируса подтверждают данные коллег из Китая.

По данным на 5 апреля, в США зафиксировано более 312 тысяч зараженных коронавирусом. 15 тысяч вылечились, более 7 тысяч человек погибли.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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