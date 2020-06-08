Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян

8 июня 2020     14
Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян

Российские туристы раскрыли новые привычки, которые возникли у них во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, большинство россиян, 18 процентов, стали держаться подальше от незнакомых людей в общественных местах. Еще 14 процентов опрошенных рассказали, что начали оглядываться на улицах в поисках представителей контролирующих органов, способных выписать штраф.

Материалы по теме

00:02 — 21 мая

Дикий Дальний

Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?

Кроме того, 12 процентов респондентов заявили, что теперь регулярно моют руки, а 11 процентов приобрели навык открытия двери и вызова лифта при помощи локтя. Наконец, каждый десятый участник исследования сообщил, что научился находить себе занятие дома и не выходить лишний раз на улицу.

При этом по 6 процентов пользователей сервиса отметили, что увлеклись цветоводством и научились качественно дезинфицировать предметы, 4 процента начали чаще есть сладкое, еще столько же — постоянно заниматься спортом. Еще 2 процента путешественников во время изоляции доставали фотоальбомы и просматривали снимки из предыдущих поездок.

5 июня сообщалось, что российские туристы раскрыли способы сэкономить на отпуске после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Больше половины путешественников (52,3 процента) могут отказаться от спонтанных покупок во время отдыха. 38,3 процента опрошенных намерены не питаться в ресторанах и готовить еду самостоятельно, а 35,2 процента перестанут тратить деньги на развлечения.

Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом

.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
//баннер про врачей v25.05 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 72.18%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/25/18/20200525182527638/original_f3080a1ad2dd3d049b1b50901c0d5fab.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/25/18/20200525182521164/original_b8559c1d014c91074ba622d41a7fb487.png"); } }

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Динамо»
Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Динамо»

7 июня 2020, 23:02 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил товарищеский матч между «Локомотивом» и «Динамо». РИА …


В Думе предложили освободить часть абитуриентов от платы за общежитие
В Думе предложили освободить часть абитуриентов от платы за общежитие

06:00 Дмитрий Рункевич Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил предоставлять места в общежитиях на период вступительной кампании иногородним абитуриентам, чьи родители …


Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Почти каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты …


Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян
Раскрыты возникшие из-за коронавируса новые привычки россиян

Российские туристы раскрыли новые привычки, которые возникли у них во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом …


Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование
Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование

20-летняя студентка рассказала о запуске расследования в отношении учителя, часто отпускавшего непристойные шутки в ее адрес. Девушка пожаловалась на него …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты