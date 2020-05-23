Рассекречены подробности ареста нацистского лидера Генриха Гиммлера

23 мая 2020     19
Рассекречены подробности ареста нацистского лидера Генриха Гиммлера

В Великобритании рассекречены поддельные документы рейхсфюрера СС и организатора холокоста Генриха Гиммлера, по которым он пытался бежать. По ним можно установить подробности ареста одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера, сообщает «Би-би-си».

Издание пишет, что 22 мая 1945 года, когда Гиммлера с двумя товарищами задержали, он предоставил паспорт, в котором значился как Генрих Хизингер, имел другое звание и дату рождения. Однако британская военная разведка увидела на документе ту же самую печать и детали подразделения, которые использовали в СС, и рейхсфюрера задержали.

Сообщается, что теперь поддельный паспорт Гиммлера будет храниться в Музее военной разведки в Шеффорде, районе Бедфордшир в Англии. Его вместе с брекетами, которые носил нацист во время ареста, передала племянница подполковника Синди Ноакса, который, как предполагается, допрашивал рейхсфюрера перед его смертью.

Известно, что Генрих Гиммлер 23 мая 1945 года покончил с собой во время допроса в Великобритании. Считается, что он проглотил ампулу с цианистым калием.

Источник: Лента.Ру

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