Размытые дождем дороги ремонтируют в Амурской области

Меры по ликвидации последствий обильных дождей, прошедших на территории Приамурья, обсудили на заседании регионального правительства.

Дорожным службам пришлось восстанавливать проезд транспорта на размытых магистралях в Мазановском, Селемджинском, Ромненском и Архаринском районах. Организовано патрулирование дорог, сбор информации для оперативного реагирования.

В Селемджинском районе из-за ливневых дождей поднялась вода в реке Селемджа. Сформирована аварийная бригада на случай устранения размывов. На участке периодически возникают проблемы, министерству природных ресурсов области направлены рекомендации по спрямлению русла, пишет asn24.ru.

Также ведутся активные работы в Благовещенском районе. Там в результате ливней было подтоплено 22 участка дорог.

Наиболее пострадали села Чигири и Верхнеблаговещенское. Особенности рельефа и геологии оказали наиболее негативное влияние именно в этих населенных пунктах.