Разоблачитель допинга Зеппельт похвалил россиян

4 июня 2020     8
Разоблачитель допинга Зеппельт похвалил россиян

Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о том, как изменилось отношение к допингу в России. Его слова приводит Delfi.

Зеппельт похвалил россиян за признание нарушений. «Я должен сказать, там в последние годы на передний край спорта выходит все больше и больше надежных и разумных людей», — заметил он. По мнению журналиста, россияне начали признавать, что допинг зачастую играл большую роль в успехах отечественных спортсменов.

Немец также вспомнил об отказе во въезде в Россию. «Если бы мне пришлось предположить реальную причину запрета на мой въезд, я бы искал ответ где-нибудь в бюрократии и в лабиринте интересов Кремля», — посчитал он.

Журналисту дважды отказывали в получении российской визы. Первый раз это произошло в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Зеппельту удалось посетить турнир благодаря вмешательству министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. В 2020-м разоблачителю допинга было отказано в оформлении визы по решению суда в связи с внесением его имени в список лиц, пребывание которых на территории России нежелательно.

Зеппельт специализируется на расследованиях использования допинга атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России.

Источник: Лента.Ру

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