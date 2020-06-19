Разработчики отечественного софта потеряют до $2 млрд из-за кризиса

19 июня 2020     17
Разработчики отечественного софта потеряют до $2 млрд из-за кризиса

Потери российских разработчиков компьютерного ПО по итогам 2020 года могут достичь $1,4–2 млрд. Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, они могут лишиться от трети до половины своей выручки, спрогнозировали аналитики «Финам» и «Фридом Финанс» для «Известий».

До введения режима самоизоляции в адрес разработчиков ПО поступило как минимум на треть больше платежей, чем за два месяца карантина (апрель и май). В последнюю неделю жестких ограничений (1–7 июня) финансовый поток упал на 63,4% по сравнению с докарантинным периодом (с 20 января по 13 марта 2020 года). Об этом свидетельствуют данные мониторингов отраслевых финансовых потоков Центробанка.

Частичная или полная заморозка проектов по разработке российского ПО может привести к существенному ухудшению поддержки уже существующих продуктов, к отсрочке их обновлений и частичному сворачиванию программ импортозамещения, говорят эксперты.

Для стимулирования IT-отрасли необходимо провести «налоговый маневр», а выпадающее финансирование — заменить госзаказами. Эти и другие меры поддержки ранее поручил проработать правительству президент Владимир Путин. В ближайшее время конкретные предложения будут сформулированы, заверил глава правительства Михаил Мишустин.

Подробнее — в материале «Известий»:

Айти в прошлое: российские разработчики ПО потеряют до $2 млрд из-за кризиса

Источник: Газета Известия

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