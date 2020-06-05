Разрешения для поездок на работу отменили в Ростовской области

5 июня 2020     7
Разрешения для поездок на работу отменили в Ростовской области

Власти Ростовской области отменили справки и разрешения, необходимые для перемещения к месту работы. Об этом 4 июня сообщается на сайте регионального правительства.

Соответствующие поправки глава донского региона Василий Голубев внес в документ о повышенной готовности. Согласно документу, полицейские и представители надзорных ведомств больше не будут штрафовать людей за отсутствие разрешения. Также их не нужно будет предъявлять при перемещении по территории региона, пишет сайт kp.ru.

«Упразднение этих временных документов — один из шагов, направленных на дальнейшее смягчение действующих в Ростовской области ограничений», — приводит сообщение властей RT.

Вместе с тем, в регионе сохраняется режим ответственного поведения, особенно для граждан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. По-прежнему остаются под запретом развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные и другие мероприятия с участием граждан. Кроме того, в Ростовской области остаются закрытыми организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, массажные и спа-салоны, фитнес-центры.

В региональном правительстве уточнили, что к следующему этапу снятия ограничений пока не позволяет перейти санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Как отмечает ТАСС, Ростовская область занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся COVID-19. По последним данным, в регионе выявлено 5 557 случаев заражения коронавирусом, 2 049 человек выздоровели, 43 умерли.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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