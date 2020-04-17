Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее

17 апреля 2020     17
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее

Разведка США, выпустившая доклад о возможной пандемии коронавируса в ноябре прошлого года, заранее предупредила об опасности не только администрацию президента Дональда Трампа, но также НАТО и Израиль. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12.

Доклад американской разведки был составлен на второй неделе ноября 2019 года, когда информации о вспышке болезни еще не было в открытом доступе. Помимо администрации Трампа разведчики решили предупредить об опасности НАТО и Израиль.

Отмечается, что израильские военные чиновники обсуждали возможность распространения вируса в регионе и его влияние на Израиль и соседние страны еще в ноябре. Информация дошла также до «лиц, принимающих решение» и Министерства здравоохранения, однако после этого якобы не было сделано никаких шагов для предотвращения ситуации.

При этом остается неясным, был ли это тот самый доклад, о котором ранее сообщали ABC News. Разведчики якобы предупредили, что дальнейшее распространение вируса, появившегося в Ухане, может перерасти в пандемию. Однако Трамп позже назвал информацию о докладе фейком.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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