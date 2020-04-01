Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов

1 апреля 2020     13
Регионы сформируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов

Российские регионы приступили к формированию резервов ключевых продуктов. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Стабильная ситуация во всех регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Регионы формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что правительство в ежедневном режиме с Минсельхозом, Минпромторгом и ФТС России контролирует ситуацию с продовольствием.

Несколько дней назад уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что дефицита продуктов питания в магазинах и торговых сетях шаговой доступности нет. Такие данные она приводит, опираясь на результаты постоянного мониторинга.

В середине марта, после того как проявилась нехватка определенных продуктов питания в магазинах из-за ажиотажного спроса, президент России Владимир Путин заверил, что нет никакой необходимости запасаться товарами впрок. Он отметил, что ситуация на продовольственном рынке стабильная.

Позже психолог объяснила, с чем связан такой резкой потребительской спрос среди населения. Специалист полагает, что это одно из проявлений психологического влияния пандемии. Люди, осуществляя покупки, снимают тревогу и создают иллюзию управление ситуацией.

Спустя несколько недель Минсельхоз заявил о снижении спроса на крупы, макароны и консервы в России. В министерстве отметили, что на складах не зафиксировано дефицита продуктов.

Источник: Газета Известия

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