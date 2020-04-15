Рейтинг Трампа значительно вырос на фоне пандемии коронавируса

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за прошедшую неделю вырос на пять процентов. 45 процентов избирателей положительно оценили его работу на посту главы государства, а 48 процентов респондентов поддержали меры, введенные им для борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного новостным агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos в период с 13 по 14 апреля.
Согласно приведенным данным, несмотря на рост популярности Трампа, лидерство в президентской гонке сохраняет кандидат от Демократической партии Джо Байден. 45 процентов зарегистрированных избирателей на президентских выборах 3 ноября проголосовали бы за бывшего вице-президента, в то время как за действующего президента свой голос отдали бы всего 40 процентов американцев.
Отмечается, что опрошенные граждане при выборе кандидата уделяли больше внимания его взглядам на коронавирус, чем его позиции по вопросам экономики, здравоохранения или миграции. Так, 32 процента жителей США отметили, что план политика по восстановлению страны после эпидемии коронавируса будет иметь решающее значение для них, когда они пойдут голосовать.
Материалы по теме
Нет монет
Опрос проводился в условиях общенационального карантина, введенного в стране.
Ранее Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина. Против данного заявления выступили как губернаторы штатов, так и эксперты в области права, которые считают, что это противоречит Конституции США.
В США зарегистрировано более 609 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 26 тысяч человек скончались в результате пандемии.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру