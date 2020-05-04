Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые приводит «Интерфакс-Украина».

Если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовало 42,6 процента тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с выбором.

Год назад его поддержало 73,22 процента избирателей.

Ранее Зеленский заявлял, что не думает о рейтингах, поскольку они не являются показателем доверия. «Мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56 процентов», — заявил глава Украины. По словам Зеленского, сейчас доверие к нему «намного больше», чем это было после первого тура президентских выборов, которые прошли на Украине в прошлом году.

Источник: Лента.Ру