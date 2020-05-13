Рекламирующая обувь таджикская модель рассказала о «диких» письмах фут-фетишистов

Британская модель таджикского происхождения, рекламирующая обувь люксовых брендов, рассказала о непристойных сообщениях фанатов. Ее слова приводит портал Metro.

Манекенщица Хаммаса Кохистани (Hammasa Kohistani) работает моделью больше 20 лет и регулярно позирует для популярных марок, таких как Jimmy Choo, Sophia Webster, Kurt Geirger и Tom Ford. Кроме того, она участвует в рекламных съемках косметических компаний, специализирующихся на производстве лаков для ногтей.

По словам Кохистани, она получает огромное количество диких писем от фут-фетишистов, когда публикует фотографии своих ног в социальных сетях. «Если я размещу снимок ступни или лица в Snapchat, то около 800 человек сделают скриншот моих ног, а сохраняют селфи только 200», — отметила она.

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Модель также рассказала, что из-за профессии ей приходится усиленно следить за состоянием своих ног. Так, например, она делает педикюр каждые две недели, пользуется солнцезащитным кремом и не носит каблуки, чтобы избежать появление мозолей и волдырей.

В феврале бывшая официантка начала выкладывать в социальных сетях фотографии своих ног и стала миллионершей. Кайя Корбридж размещала изображения ступней на платформе OnlyFans, где подписчики получают доступ к контенту за определенную плату. «За первый год я заработала 250 тысяч фунтов стерлингов (20,5 миллиона рублей), а теперь я получаю по 30 тысяч (два миллиона рублей) каждый месяц», — сообщила блогерша.

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Источник: Лента.Ру