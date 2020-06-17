Ремонт дорог по нацпроекту в Тульской области выполнили на 50%

В Тульской области на трассе Тула – Белев – Никольское – Крапивна ремонтируют три участка общей протяженностью 18,6 км. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Сейчас они выполнены на 21%: срезаны слои старого асфальта. Завершение запланировано на август. Продолжается ремонт и на участке Щекино-Одоев-Арсеньево. Дорога соединяет три района и пропускает 4-6 тыс. автомобилей в сутки. Работы завершены на 42%, сообщает ИА «Тульские известия».

В целом ремонт по национальному проекту БКАД в регионе идет с опережением графика. Сейчас выполнено порядка 50% работ. Всего в Тульской области планируется обновить 48 объектов общей протяженностью почти 144 км.