РЕН ТВ узнал о регулярном посещении Ефремовым бара во время самоизоляции

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП в Москве, в котором погиб человек, во время карантина неоднократно посещал питейные заведения, сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 10 июня.

Только в день аварии Ефремов дважды посещал бар Ulysses, который находится рядом с домом артиста. Несмотря на то, что заведение должно было работать на доставку согласно действовавшим ограничениям из-за коронавируса, сотрудники обслуживали актера внутри заведения.

Сами работники бара заявляют, что в заведении алкоголь не наливают, и актер якобы забирал еду. Однако и в первый, и во второй раз Ефремов пробыл там не менее 30 минут. Кроме того, известно о его появлении в баре 5 и 6 мая.

Накануне в Ulysses прошел обыск, однако сотрудники полиции не смогли изъять видеозаписи с камер внутри бара, так как они были удалены. Отмечается, что артист подъезжал к заведению на автомобиле несмотря на то, что он находился рядом с домом.

Также в распоряжении РЕН ТВ оказалось видео, на котором запечатлен визит Ефремова в пивную недалеко от театра «Современник». 2 июня в 11 утра актер купил там две банки пива и покинул заведение. При этом неизвестно, сел ли он за руль выпившим в день, когда была сделана запись.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.

Ему запрещено пользоваться средствами связи, выходить в интернет, а также осуществлять почтово-телеграфные отправления и получения. На актера также наденут электронный браслет.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров.

После ДТП Ефремов заявлял о намерениях вылечить Захарова. «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег до (нецензурно)», — заявил актер. Однако на следующее утро мужчина скончался, в связи с чем уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления.

Сам Ефремов не получил серьезных травм. По свидетельствам очевидцев, он был пьян. Позже экспертиза подтвердила это. В крови актера также обнаружены следы наркотиков — каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.