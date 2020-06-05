Репетиции оркестра в Псковской филармонии возобновят в конце июня

5 июня 2020     20
Репетиции оркестра в Псковской филармонии возобновят в конце июня

Губернаторский симфонический оркестр Псковской областной филармонии планирует возобновить репетиции в конце июня. По словам директора учрежения Елизаветы Барышниковой, проводить репетиции онлайн практически невозможно.

Обсуждается работа музыкантов в масках, однако это в реальности это сложно выполнить. Поставлен вопрос об особой рассадке в оркестре и уменьшении количества участников концерта, что может отрицательно повлиять на репертуар. Об этом информирует Псковская лента новостей.

«Судя по моим разговорам с музыкантами и артистами, все хотят работать и вернуться к прежним проектам и концертам, – подчеркнула Елизавета Барышникова. – Многие говорят о том, что «тупеют»: профессия музыканта, актера предполагают ежедневные репетиции. Теряется профессиональная хватка – это происходит с любым специалистом, которому надо оттачивать мастерство».

Напомним, отбор в новый состав Всероссийского юношеского оркестра решили провести в режиме онлайн, а музыканты БСО пробуют делать коллективные записи в самоизоляции. На YouTube доступно «домашнее» исполнение увертюры Чайковского «1812 год» — все музыканты БСО находились дома и играли в наушниках, чтобы слышать товарищей, а народный артист СССР Владимир Федосеев дирижировал своими подопечными по видео.

Источник: Газета Известия

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