Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Схема пролета военных самолетов не поменялась по сравнению с прошлыми годами.

«Он [полет] пройдет над Красной площадью», — отметили в ведомстве.

Репетиция состоится c 9:00 до 11:00 мск.

16 апреля в связи с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что празднование состоится позже, пока же главное — позаботиться о здоровье людей.

28 апреля стало известно, что в честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Калининграда и других.

Также 9 мая в российских городах состоится праздничный салют.