Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая

2 мая 2020     9
Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Схема пролета военных самолетов не поменялась по сравнению с прошлыми годами.

«Он [полет] пройдет над Красной площадью», — отметили в ведомстве.

Репетиция состоится c 9:00 до 11:00 мск.

16 апреля в связи с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что празднование состоится позже, пока же главное — позаботиться о здоровье людей.

28 апреля стало известно, что в честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Калининграда и других.

Также 9 мая в российских городах состоится праздничный салют.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп отказался обсуждать состояние здоровья Ким Чен Ына
Трамп отказался обсуждать состояние здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters. «Я не …


В Чечне из-за коронавируса остановился общественный транспорт
В Чечне из-за коронавируса остановился общественный транспорт

В Чечне приостановил работу общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте регионального министерства транспорта и связи. Из-за распространения коронавирусной инфекции …


Пережившая испанку долгожительница пережила коронавирус
Пережившая испанку долгожительница пережила коронавирус

Француженка Элен Лефевр в возрасте 106 лет смогла вылечиться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. …


Министр науки и высшего образования Фальков ушел на самоизоляцию
Министр науки и высшего образования Фальков ушел на самоизоляцию

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ушел на самоизоляцию, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы министерства Екатерина Толасова. По ее словам, …


Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая
Репетиция воздушной части парада Победы состоится в Москве 4 мая

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Схема пролета военных самолетов не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты