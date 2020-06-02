Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора

2 июня 2020     13
Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Жаворонка, которого обвиняли в серии краж. Мужчина обокрал в том числе мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает 78.ru.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в июле и августе 2018-го, а также в 2019 году вор через окна проникал в квартиры и похищал личное имущество горожан. После этого он скрывался, а украденными вещами распоряжался по своему усмотрению.

Материалы по теме

00:03 — 29 апреля

Жаворонка признали виновным в тайном хищении чужого имущества с проникновением в жилище в крупном и особо крупном размерах. Суд решил судьбу злоумышленника, приговорив его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

По данным 78.ru, именно Жаворонок в 2018-м вынес деньги и ценные вещи из квартиры Ирины Бузовой — матери Ольги Бузовой — на набережной реки Карповки. Его добычей стали 10 тысяч долларов и 9 тысяч евро, а также ювелирные украшения и часы. Кража произошла, когда хозяйка отсутствовала дома.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое
В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ …


Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба фонда …


В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов
В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов

Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей, …


Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора
Решена судьба обокравшего квартиру Бузовой вора

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Жаворонка, которого обвиняли в серии краж. Мужчина обокрал в …


Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты