Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России

Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая.

«Да, скорее всего, завтра мы представим новый пакет санкций в отношении России, Китая и Ирана», — отметил Стьюби 8 июня в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, новые санкции связаны с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

Стьюби также уточнил, что республиканцы предложат запретить финансовую помощь США Ливану.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты будут добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану и задействуют для этого все дипломатические возможности.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что действия США в попытке продления оружейного эмбарго и введения санкций против Ирана циничны и могут привести к кризису в Совете Безопасности ООН.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг; не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Два года назад американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.