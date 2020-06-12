Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста

12 июня 2020     13
Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста, сообщается 11 июня на сайте регионального правительства.

Решение принято комиссией во главе с губернатором Андреем Чибисом с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате инцидента.

Режим ЧС будет действовать до завершения прокладки резервной ветки путей до станции Мурманск.

Из-за паводка 1 июня на перегоне станция Кола – станция Выходной произошло обрушение железнодорожного моста.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении требований безопасности.

РЖД уже заключила контракт на восстановление моста на сумму в 1,2 млрд рублей.

Источник: Газета Известия

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