Режим локальной ЧС ввели в поселке ЕАО из-за крупного града

Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в поселке Николаевка в Еврейской автономной области из-за выпавшего накануне крупного града, сообщили 14 июня в региональном главке МЧС.

В ведомстве отметили, что прошедший в субботу крупный град повредил крыши административных зданий (школы) и жилых домов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести режим локальной ЧС с 13 июня.

По предварительным данным, в результате непогоды никто не пострадал.

13 июня в Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России.

27 мая учены спрогнозировали увеличение числа ураганов и смерчей в стране. По их словам, это связано с климатическими изменениями.