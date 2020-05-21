РФ выведет на зарубежный рынок способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты РЛС

Россия готова продавать за границу новейшую радиолокационную станцию (РЛС) — мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ разработки и производства АО «ФНПЦ «ННИИРТ». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АО «Рособоронэкспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростех», в четверг, 21 мая.

Станция выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. 59Н6-ТЕ обладает повышенной помехозащищенностью. Она может обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. Также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты. В составе РЛС есть оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.

«При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств [противовоздушной обороны] ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО», — приводятся в сообщении слова генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Новинка обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного объекта. Она способна выявлять цели, которые летят со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 км и высоте до 200 км. После обнаружения РЛС может обмениваться радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации.

В комплект 59Н6-ТЕ входят размещенные на автомобильном базовом шасси типа «КАМАЗ-6560» антенно-аппаратный комплекс и индикаторный пост. Есть и другие варианты размещения изделия. Система оборудуется выносными рабочими местами операторов, которые могут быть отдалены от индикаторного поста на расстояние до 1 км при соединении по волоконно-оптическим линиям связи и до 15 км при работе по радиоканалу.

Михеев выразил уверенность, что в сегодняшних условиях и при очевидных перспективах гиперзвуковых технологий 59Н6-ТЕ займет топовые позиции в своем сегменте рынка. «Рассчитываем на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — заключил он.

Ранее, 17 мая, холдинг «Росэлектроника» представил новинку — радиопоглощающий материал для снежной местности, который позволяет снизить дальность обнаружения замаскированной военной техники радиолокационными станциями разведки. Разработка поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, в результате чего отраженная волна не дает радару обнаружить замаскированный объект. Коэффициент отражения —0,5%.