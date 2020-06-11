Риелторы прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%

11 июня 2020     10
Риелторы прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках на 10-20%

До конца 2020 года средние цены на первичное жилье в России могут увеличиться на 10–20%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупных риелторских компаниях, информацию подтвердили девелоперы.

Цены подтолкнет вверх снижение ипотечных ставок. К концу нынешнего года средняя ставка по ипотеке в стране может опуститься ниже 8%, заявлял ранее генеральный директор «Дом.рф» Виталий Мутко. Кроме того, сейчас действует госпрограмма субсидирования ипотеки на первичное жилье до 6,5%.

Снижение стоимости кредитов позволило поддержать спрос и быстро восстановить рынок недвижимости, сказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«На фоне активного спроса стоимость новостроек может вырасти на 10–20% до конца года. Со снижением ипотечных ставок девелоперы получили своего рода дельту для покрытия издержек путем повышения цен. Такую дельту может создать лишь очередное снижение ипотечных ставок», — спрогнозировал он.

Застройщики начали отменять или уменьшать скидки уже сейчас. Прогнозы по падению объема сделок на рынке новостроек оказались пессимистичнее реальности, сказал руководитель категории новостроек «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Цены на первичное жилье до конца 2020-го могут вырасти на 10%, считает эксперт. Но, вероятно, не больше: параллельно снижаются доходы населения, что не позволит еще сильнее поднимать стоимость.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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Источник: Газета Известия

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