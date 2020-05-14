Рикки Симон победил Рэя Борга на турнире UFC Fight Night 171

Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Рикки Симон одержал победу над своим соотечественником Рэем Боргом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле, штат Флорида. Бой утром 14 мая транслировал телеканал РЕН ТВ.

Поединок продлился все три отведенные на него раунда. Победа была присуждена раздельным решением судей. Двое из трех арбитров отдали свой голос в пользу Симона, третий судья выразил свое предпочтение выступлению Борга.

Таким образом Симон смог прервать серию из двух поражений подряд. В настоящий момент у спортсмена в копилке 16 побед и 3 поражения, а у его оппонента — 13 побед и 5 поражений.

Еще одну серию боев UFC телеканал РЕН ТВ покажет в воскресенье, 17 мая. Главным станет поединок между Алистером Оверимом и Уолтом Харрисом. Трансляция пройдет в воскресенье, 17 мая, в 4:30 по московскому времени.