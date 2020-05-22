Рябков заявил о продолжении разработок перспективных систем вооружения

Москва продолжает разработку перспективных систем вооружения. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Наши перспективные системы вооружения создаются, своевременно будут завершены циклы их испытаний, и они будут поставлены на вооружение», — сказал Рябков в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что причина того, что разработка оружия продолжается, заключается в одностороннем выходе в 2002 году США из Договора по противоракетной обороне. По его словам, это был «крайне безответственный шаг» со стороны Вашингтона.

«Пусть их не заботят какие-то обстоятельства, связанные с тем, как и в каком объеме будут финансироваться наши программы. Если они хотят договариваться, путь открыт. Условием нашей готовности обсуждать перспективные типы [вооружений] является согласие США с предметным обсуждением наших озабоченностей», — заявил Рябков.

В то же время дипломат убежден, что любое соглашение должно быть проверяемым. С учетом серийного характера нарушений договоренностей в сфере контроля над вооружениями, по его мнению, США нельзя верить на слово.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора по открытому небу. В свою очередь Рябков из-за этого решения обвинил Штаты в демонтаже системы глобальной безопасности.

Кроме того, открытым остается вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с США. Позиция МИД РФ заключается в том, чтобы не допустить никаких односторонних уступок. Вместе с тем, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в качестве одного из условий пролонгации договора назвал присоединение Китая к обсуждению этого соглашения.