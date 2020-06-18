Родители заставили сына выпить три литра воды и погубили его

В американском штате Колорадо арестованы мужчина и женщина, которые заставляли сына пить воду и погубили его. Об этом сообщает местное издание The Gazette.

11-летний Закери Сабин (Zachary Sabin) погиб в марте. Его отец, 41-летний Райан Сабин (Ryan Sabin), и мачеха, 42-летняя Тара Сабин (Tara Sabin), считали, что ребенок страдает от наследственного урологического заболевания, и заставляли его выпивать около двух литров воды в день.

Накануне смерти мальчику пришлось в течение четырех часов выпить около трех литров воды. У него началась рвота, он жаловался на боль в ногах, затем стал сонливым и прекратил говорить. Рано утром отец обнаружил сына на окровавленной постели с пеной на рту. Он вызвал скорую, но ребенка не успели спасти.

Причиной смерти стала гипергидратация — избыточное содержание воды в организме, способное привести к отеку легких и мозга. На лбу и левой брови мальчика была кровь, а на его голове, руках, ногах и ягодицах нашли синяки.

В полиции подозревают, что от жестокого обращения также пострадали по меньшей мере пятеро других детей, которых воспитывала эта семейная пара. У погибшего Закери было четверо единокровных и четверо сводных братьев и сестер.

Райана и Тару Сабин обвиняют в убийстве, жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть, и шести случаях жестокого обращения с детьми.

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Источник: Лента.Ру