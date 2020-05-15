Родившийся у зараженной коронавирусом пациентки ребенок умер через три дня

15 мая 2020     7
Родившийся у зараженной коронавирусом пациентки ребенок умер через три дня

Сын зараженной коронавирусом жительницы валлийского города Мэйстег, графство Бридженд, скончался на третий день после рождения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Кулио Карл Джастин Морган (Coolio Carl Justin Morgan) считается самой молодой жертвой коронавируса. Проведенный у его матери перед родами тест на коронавирус показал положительный результат.

Мальчик родился с низкой частотой сердечных сокращений. Его перевели в другую больницу, но 5 мая он скончался.

В качестве первичной причины смерти коронер указал тяжелую гипоксическую ишемическую энцефалопатию. Это значит, что мозгу не хватало крови и кислорода. Материнский коронавирус был указан в качестве вторичной причины смерти.

Профессор из Оксфорда Мариан Найт (Marian Knight) опубликовала исследование, в котором она и ее коллеги проанализировали данные о 427 зараженных коронавирусом беременных женщинах, доставленных в больницы Великобритании. Ученые пытались установить, передается ли вирус плоду, когда он находится в утробе матери, или заражается ли ребенок при рождении. Какой из этих путей соответствует действительности, неизвестно, но инфекция поражает небольшой процент детей.

Ранее сообщалось, что зараженная коронавирусом жительница американского города Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, родила здоровую дочь, будучи в состоянии искусственной комы. Девочка содержится в отделении для недоношенных, поэтому мать сможет подержать ее на руках только в июле, когда ребенок должен был родиться.

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Источник: Лента.Ру

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