Роднина высказалась об устроенном Ефремовым смертельном ДТП

9 июня 2020     15
Роднина высказалась об устроенном Ефремовым смертельном ДТП

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смертельное ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. Ее слова во вторник, 9 июня, приводит «Спорт-Экспресс».

«Что будет с Ефремовым? Все написано в законе — от 5 до 12 лет лишения свободы. Чего еще ужесточать?» — сказала Роднина.

Депутат призналась, что не была знакома с актером, и вспомнила о его участии в спектаклях в состоянии алкогольного опьянения. «Ни один алкоголик и просто сильно выпивающий человек никогда не признается, что он алкоголик. Для этого есть родные, близкие, рабочий коллектив. Если они тебя так ценят — наверное, должны были предпринять шаги. Произошедшее ужасно», — подытожила она.

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23:32 — 8 июня

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Актер не пострадал, водитель фургона умер в больнице от потери крови. Ефремову грозит тюремный срок, его задержали.

Источник: Лента.Ру

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