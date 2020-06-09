Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

9 июня 2020     7
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, пришли на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Видеозапись опубликована на YouTube.

В студию пришли сын Захарова Виталий с женой, а также племянник погибшего Андрей. Сын рассказал, что у его отца был самый большой заработок в семье, так как он работал в Москве. На вопрос, мог ли Захаров увернуться от удара, если бы была возможность, Виталий ответил, что на видео все видно.

Ранее супруга Захарова Ирина Стерхова отказалась идти на мировую с Михаилом Ефремовым. «Пусть сядет… Хотя бы половину из 12-ти [лет] посидит», — заявила она.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

На следующий день актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

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Источник: Лента.Ру

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Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

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