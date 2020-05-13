Родственники проигнорировали сигнал из гроба и похоронили шевелящегося покойника

Видео с похорон в индонезийском городе Манадо породило слухи, что был погребен живой человек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На кадрах, снятых одним из участников церемонии, гроб уже опущен в могилу, возле которой стоят родственники покойного. За кадром слышны слова священника: «В Евангелии от Иоанна Бог сказал: “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет”». В этот момент через небольшое окошко в крышке гроба видно, что внутри что-то двигается.

Никто из присутствовавших во время погребения не заметил ничего необычного. Движение внутри гроба разглядели лишь после публикации видео в интернете, ролик тут же приобрел вирусную популярность в Индонезии. Кадры дали повод для пересудов о том, что человек в был жив.

Гробы с окнами получили популярность в XIX веке на волне опасений, что человек может быть погребен заживо. Помимо окон, в гробы встраивали разнообразные приспособления, позволяющие погребенному подать сигнал. Для этого, в зависимости от конструкции, следовало дернуть за шнурок, привязанный к колоколу, подуть в духовой инструмент или поднять флаг.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шэньси полицейские спасли 79-летнюю женщину, которая три дня лежала в могиле без еды и воды. Ее сын сознался, что сознательно похоронил живую мать.

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Источник: Лента.Ру