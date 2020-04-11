Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.

По словам Рогозина, Роскосмос решил снизить стоимость пусковых услуг на 30 процентов, сократив непроизводственные издержки и повысив операционную эффективность предприятия. Он выразил уверенность, что это поможет увеличить российское присутствие на рынке.

Гендиректор компании подчеркнул, что предложенный порядок ценообразования — это ответ на демпинг со стороны американских компаний. «Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», — добавил он.

В ходе того же совещания Владимир Путин предупредил Дмитрия Рогозина о недопустимости прикрытия своих недоработок ситуацией с коронавирусом. Глава государства добавил, что надеется, что его услышат «те, кого это касается».

Источник: Лента.Ру