Рогозин ответи Маску на заявление о многоразовых ракетах

12 апреля 2020     1
Рогозин ответи Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал резкий ответ на высказывание главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии у России многоразовых ракет.

Ранее Маск заявил, что его ракеты на 80% являются многоразовыми, а российские – на 0%.

Глава «Роскосмоса» написал в своем Twitter, что все указания по решению проблем ракетно-космической области получены во время совещания с президентом России. «В указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается», — отметил Рогозин.

Он обвинил оппонентов в «цинизме и лицемерии» и лоббировании санкций против России.

Чиновник добавил, что, когда российских оппонентов спрашивают о реальной цене пусковой услуги, они «краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».

10 апреля Путин провел по видеоконференции по развитию космической отрасли. Главным приоритетом в российской космонавтике является развитие пилотируемых полетов, заявил президент. Ранее, в пятницу, он вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева
СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева

Воспаление легких диагностировали у историка моды Александра Васильева. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеведущую Екатерину Гордон. «Сегодня …


Рогозин ответи Маску на заявление о многоразовых ракетах
Рогозин ответи Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал резкий ответ на высказывание главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии у России многоразовых ракет. …


В США назвали «абсолютное» оружие Путина
В США назвали «абсолютное» оружие Путина

Мобильные ракетные комплексы являются «абсолютным» оружием президента России Владимира Путина, пишет в американском журнале The National Interest обозреватель Калеб Карсон. …


Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой
Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой

Певице Татьяне Булановой стало лучше. О своем состоянии артистка рассказала телеканалу «360». Она отметила, что чувствует себя «уже хорошо». При …


Бою Нурмагомедова и Фергюсона предрекли очередной срыв
Бою Нурмагомедова и Фергюсона предрекли очередной срыв

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров считает, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном так и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты