Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса»

26 мая 2020     22
Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса»

«Роскосмос» намерен вести агрессивную борьбу со своими западными партнерами, заявил «Комсомольской правде» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нам надо все собирать в единый кулак. Только единым сжатым кулаком можно бороться сегодня с агрессивной конкуренцией со стороны наших западных партнеров», — заявил чиновник.

По его словам, реализацию научной программы на российском сегменте Международной космической станции (МКС) сдержало использование НАСА российских «Союзов». «Из-за того, что мы 9 лет подряд возили международные экипажи, мы сокращали свои экипажи до двух космонавтов, а иногда даже один наш командир находился на орбите. Это неправильно. Это сдерживает научную программу на МКС», — уверяет менеджер.

Рогозин заметил, что на доставке астронавтов на МКС «Роскосмос» зарабатывал «определенные деньги». «Но это была и высокая ответственность, связанная с обеспечением бесперебойной доставки экипажей на станцию. Это нервы, здоровье тех людей, кто отвечал за пилотируемый космос»., — добавил он.

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00:01 — 30 апреля

В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.

В апреле 2014 года Рогозин посоветовал США использовать батуты для доставки астронавтов на МКС.

Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.

Источник: Лента.Ру

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