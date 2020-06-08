Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу

8 июня 2020     10
Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу

Участник шоу America’s Got Talent по имени Брендон Уилбаргер (Branden Wilbarger) удивил членов жюри концертным костюмом. 31-летний мужчина появился на сцене с рокерским макияжем и в золотом халате, а затем снял его и оказался в открытом сверкающем купальнике. Запись его выступления опубликована на YouTube.

Во время песни мужчина в купальнике исполнил откровенный танец и забрался на стол, за которым сидели члены жюри. Зал приветствовал его выступление овацией. «Мне нравится абсолютно все. Ты просто поразил мое воображение», — сказала певцу Хайди Клум, одна из членов жюри. В итоге все четверо судей проголосовали за то, чтобы Уилбаргер прошел в следующий раунд.

В мае в шоу America’s Got Talent выступил мужчина по имени Арчи Уильямс, который провел 37 лет в тюрьме по ложному обвинению. Он рассказал, что всегда хотел выступать на сцене, но смог воплотить свою мечту в жизнь только после того, как удалось доказать его невиновность.

Источник: Лента.Ру

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