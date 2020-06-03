Роман Вильфанд на онлайн-конференции в МИЦ «Известия» расскажет о погоде летом

3 июня 2020     6
Роман Вильфанд на онлайн-конференции в МИЦ «Известия» расскажет о погоде летом

8 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится онлайн-конференция научного руководителя Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ, доктора технических наук Романа Вильфанда. Трансляция пресс-конференции будет вестись на портале IZ.RU. Аккредитованные журналисты смогут задать вопросы спикеру в режиме онлайн.

Лето в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы России придет уже 8 июня, но надолго ли оно задержится? Как синоптикам Росгидромета удается оперативно готовить сводки для МЧС и почему в мае-июне было так много «экстренных предупреждений»? Каких еще неприятных сюрпризов ждать от погоды? Будет ли лето-2020 благоприятно для сельскохозяйственной деятельности? Ответы на эти и другие вопросы Роман Вильфанд даст 8 июня в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. 8(964) 558 61 33 (Светлана Гоф).

Источник: Газета Известия

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