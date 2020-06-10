Роналду заработал миллионы в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавил список спортсменов, заработавших больше всего в Instagram за прошедший год. Об этом сообщает Foxsports.

По информации издания, общий доход форварда составил 50,3 миллиона долларов. За год он опубликовал 43 рекламных поста в соцсети и получил по 1,17 миллиона за публикацию. Таким образом, заработок Роналду в Instagram превышает его оклад в «Ювентусе». По контракту с туринцами он получает 33 миллиона долларов.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который заработал в Instagram 30,4 миллиона долларов. Тройку замкнул индийский игрок в крикет Вират Кохли (15,7 миллиона). Четвертое и пятое место заняли Дэвид Бекхэм (11,6 миллиона) и Неймар (8,1) соответственно. В сумме Роналду заработал больше Месси, Неймара и Бэкхема вместе взятых.

5 июня журнал Forbes сообщил, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. Нападающий за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.

Источник: Лента.Ру