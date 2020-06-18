Росгвардейцы спасли 82-летнюю москвичку из горящей квартиры

18 июня 2020     17
Росгвардейцы спасли 82-летнюю москвичку из горящей квартиры

В Москве сотрудники Росгвардии спасли 82-летнюю женщину из горящей квартиры. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Мариупольской улице на юге столицы. Сотрудники вневедомственной охраны заметили, как из окон многоэтажки идет густой дым. Подъехав к дому, они услышали крики о помощи, пишет телеканал «360». Информацию о происшествии передали в дежурную часть.

Росгвардейцам вместе с представителями коммунальных служб смогли открыть входную дверь в задымленную квартиру, где они обнаружили пожилую женщину. Она надышалась дымом и передвигаться самостоятельно не могла. Москвичку вынесли из горящего помещения и передали прибывшим на место врачам скорой помощи, которые доставили ее в больницу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пишет «Федеральное агентство новостей».

10 июня сообщалось, что пятерых детей и пожилую женщину спасли из горящего дома в Псковской области. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать игра с огнем.

Источник: Газета Известия

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