Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon

31 мая 2020     17
Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon

Успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска открыл дополнительные возможности для мировой космической программы. Об этом в субботу, 30 мая, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, Герой России Сергей Крикалев.

Представитель ведомства поприветствовал американских коллег и отметил, что успех миссии Crew Dragon откроет новой этап для развития пилотируемых полетов в мировой космической программе, программе МКС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX состоялся в субботу 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал. Трансляция запуска велась на сайте NASA.

Целью космической миссии Demo-2 является доставка астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкеном на Международную космическую станцию (МКС), где они пробудут от одного до четырех месяцев в зависимости от состояния солнечных панелей корабля. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией намечена на 31 мая через 19 часов после запуска.

Запуск Falcon 9 с Crew Dragon стал первым запуском с территории США с июля 2011 года. Тогда NASA прекратило самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту в связи с завершением эксплуатации кораблей Atlantis программы Space Shuttle. После этого американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Первый испытательный пуск Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся в марте 2019 года. Грузовой корабль после первого испытательного беспилотного полета в рамках месячной миссии на МКС вернулся на Землю в начале апреля

Источник: Газета Известия

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