Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС

20 мая 2020     7
Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС

Роскосмос сообщил в среду, 20 мая, о повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МЧС). Опасности для экипажа нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.

На данной момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В марте 2019 года после прибытия на МКС беспилотного корабля Crew Dragon американской компании SpaceX экипаж станции почувствовал необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.

27 мая должен состояться первый за девять лет пилотируемый полет американского корабля Crew Dragon от SpaceX к МКС.

12 мая «Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз МС» на МКС осенью 2020 года. Полет запланирован на октябрь, старт состоится с космодрома «Байконур».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС
Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС

Роскосмос сообщил в среду, 20 мая, о повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МЧС). Опасности для экипажа нет. …


Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный …


Описан самый популярный способ провести отпуск после пандемии коронавируса
Описан самый популярный способ провести отпуск после пандемии коронавируса

Самым популярным способом провести отпуск после пандемии коронавируса может стать кемпинг. Такую информацию публикует Daily Express. Так, по мнению представителей …


Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке
Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», раскрыл, зачем в его домашней аптечке …


Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки

В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты