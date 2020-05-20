Роскосмос сообщил о повышенной концентрации бензола на МКС

Роскосмос сообщил в среду, 20 мая, о повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МЧС). Опасности для экипажа нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается», — сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.

На данной момент на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В марте 2019 года после прибытия на МКС беспилотного корабля Crew Dragon американской компании SpaceX экипаж станции почувствовал необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.

27 мая должен состояться первый за девять лет пилотируемый полет американского корабля Crew Dragon от SpaceX к МКС.

12 мая «Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз МС» на МКС осенью 2020 года. Полет запланирован на октябрь, старт состоится с космодрома «Байконур».