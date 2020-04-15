«Роснефть» и нацпарк «Русская Арктика» нашли разлагающие нефтепродукты бактерии

15 апреля 2020     1
«Роснефть» и нацпарк «Русская Арктика» нашли разлагающие нефтепродукты бактерии

Специалисты «Роснефти» и национального парка «Русская Арктика» в рамках комплексного совместного проекта «Чистая Арктика» обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении компании.

Эти микроорганизмы были выявлены учеными при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры, где до 2015 года размещались склады ГСМ.

В результате серии испытаний, которые проводились в лабораториях ФИЦ Биотехнологии РАН, была выявлена уникальная особенность бактерий: они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6 градусов Цельсия). В компании отмечают, что эти микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

Таким образом, открытие ученых позволит решить одну из главных экологических проблем арктических территорий.
«Поскольку процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», — отметил руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Проект «Чистая Арктика» стал логическим продолжением инициативы президента РФ по очистке Арктических территорий, которая начала реализоваться на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 2012 году.

Ранее «Роснефть» совместно с биологами МГУ и при поддержке компании «Иннопрактика» разработали не имеющий аналогов в мире препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.

Источник: Лента.Ру

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