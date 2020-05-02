Роспотребнадзор назвал отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса

2 мая 2020     13
Роспотребнадзор назвал отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора перечислили различия между симптомами сезонной аллергии и коронавирусной инфекции. Соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства.

Утверждается, что при сезонной аллергии (поллинозе), в отличие от COVID-19, температура остается в норме, отсутствуют выраженные слабость и утомляемость, а также нет кашля и одышки (исключения составляют пациенты с бронхиальной астмой). Основными симптомами аллергии являются насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и кожный зуд.

Эксперты уточнили, что поллиноз не повышает тяжесть коронавирусной инфекции и риск заболевания. Исключение составляют пациенты с тяжелой, неконтролируемой бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

Ранее специалист Йельского университета Винсенте Диаз (Vicente Diaz) обнаружил новый редкий симптом коронавируса — покраснение глаз у человека. Врач обратил внимание на то, что коронавирус может быть подтвержден только в том случае, если помимо покраснения глаз присутствуют другие симптомы или лихорадка. Диаз подчеркнул, что подобное явление также может быть признаком обычного конъюнктивита, вызванного, к примеру, аллергией.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 3,3 миллиона. За все время пандемии коронавируса скончались 238,5 тысячи человек, вылечились более 1,05 миллиона.

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Источник: Лента.Ру

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