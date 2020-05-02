Роспотребнадзор назвал отличия симптомов аллергии и коронавируса

В Роспотребнадзоре пояснили, какие симптомы отличают сезонную аллергию от коронавирусной инфекции. Соответствующая информация опубликована 2 мая на сайте ведомства.

Отмечается, что аллергическим заболеваниям свойственны насморк, першение в горле, покраснение, слезотечение и зуд глаз. В то же время при аллергии не бывает повышения температуры, слабости, утомляемости и боли в мышцах, как при коронавирусе.

«Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение — тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких», — уточнили специалисты.

Они предупредили, что таких пациентов при заражении коронавирусной инфекцией может мучить кашель и одышка.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали аллергикам на время обострения оставаться дома, ежедневно проводить влажную уборку и по возвращению с улицы принимать душ.

18 апреля специалист Йельского университета (США) Винсенте Диаз назвал покраснение глаз одним из симптомов COVID-19.