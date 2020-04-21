Роспотребнадзор передал странам СНГ 200 тыс. тестов на коронавирус

Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для проведения примерно 200 тыс. исследований на коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
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Источник: Газета Известия
Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для проведения примерно 200 тыс. исследований на коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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