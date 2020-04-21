Роспотребнадзор передал странам СНГ 200 тыс. тестов на коронавирус

21 апреля 2020     10
Роспотребнадзор передал странам СНГ 200 тыс

Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для проведения примерно 200 тыс. исследований на коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

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Источник: Газета Известия

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