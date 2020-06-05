Росприроднадзор проверит крупные предприятия после ЧП в Норильске

Специалисты Росприроднадзора до конца года проверят все крупные российские предприятия на предмет соответствия экологическим стандартам, заявила глава ведомства Светлана Радионова.

Она отметила, что список организаций будет сформирован на следующей неделе. Проверка одного предприятия займет 20 дней.

«Я думаю, мы будем проверять все предприятия до конца года», — сказала Радионова в эфире на телеканале «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору оценить состояние объектов, аналогичных Норильскому. При необходимости ведомство может провести соответствующие проверки. С этой целью его сотрудникам разрешено привлекать МЧС и правоохранительные органы.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Всего разлилось порядка 20 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

3 июня Путин провел совещание по ЧП в Норильске, и губернатор Красноярского края Александр Усс тогда заявил, что узнал о происшествии на ТЭЦ-3 из социальных сетей.

В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что компания «Норникель» сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия. При этом власти Норильска были уведомлены о ЧП в день происшествия.

Глава государства потребовал незамедлительно проработать вопросы ликвидации последствий разлива топлива, а также заявил о согласии объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован.