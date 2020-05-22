России предрекли череду карантинов до 2021 года

Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и ее влиянии на экономику. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березину РБК.
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.
Также специалисты выделили еще три варианта развития событий. При самом благоприятном кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4-6 процентов. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10-15 процентов.
Материалы по теме
Зеленый шанс
По самому пессимистичному прогнозу, начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.
Ранее аналитики BCG описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. Они считают, что мир ждет новый виток цифровизации, сохранение тенденции, при которой увеличиваются мобильность сотрудников, гибкость работы и ставится в приоритет охрана труда и здоровье персонала. Кроме того, в производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления, отметили эксперты.
По данным на 21 мая, в мире более 5,04 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 329 тысяч скончались, более 1,9 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру