России предрекли череду карантинов до 2021 года

22 мая 2020     12
России предрекли череду карантинов до 2021 года

Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и ее влиянии на экономику. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березину РБК.

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.

Также специалисты выделили еще три варианта развития событий. При самом благоприятном кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4-6 процентов. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10-15 процентов.

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Ранее аналитики BCG описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. Они считают, что мир ждет новый виток цифровизации, сохранение тенденции, при которой увеличиваются мобильность сотрудников, гибкость работы и ставится в приоритет охрана труда и здоровье персонала. Кроме того, в производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления, отметили эксперты.

По данным на 21 мая, в мире более 5,04 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 329 тысяч скончались, более 1,9 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.

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Источник: Лента.Ру

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