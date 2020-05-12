России предрекли мебельный коллапс

12 мая 2020     5
России предрекли мебельный коллапс

Подавляющее большинство российских производителей мебели оказались на грани банкротства. Угроза мебельного коллапса возникла из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, отсутствия государственной поддержки отрасли и кризиса неплатежей, говорится в сообщении Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным АМДПР, 69 процентов отечественных мебельных предприятий находятся в сложной ситуации: запасов финансовой прочности у них хватит не более чем на полтора месяца. К концу апреля предрекали, что переживут текущий кризис, лишь 23 процента представителей отрасли, еще 6 процентов собирались продержаться до полугода, а 3 процента производств уже закрылись.

Материалы по теме

14:03 — 6 мая

«Российская мебельная отрасль в одночасье из медленно, но уверенно развивающейся, превратилась в быстро умирающую, — констатируют в АМДПР. — Это рукотворный кризис. В отличие от многих других отраслей экономики, мебельной отрасли, наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом, фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства».

Как отмечают эксперты, из-за запрета на деятельность розничных продавцов мебели к середине апреля 41 процент российских производителей мебели вообще не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31 процент заявили о падении объемов выручки более чем наполовину. Все предприятия подчеркивают, что внезапный кризис неплатежей является чрезвычайно болезненным.

Мебельщики просят предоставить им отсрочки по налоговым, арендным и коммунальным платежам, страховым взносам и платежам по кредитам. Также они нуждаются в беспроцентных кредитах на пополнение оборотных средств и субсидировании заработной платы сотрудников. Кроме того, полагают они, потерянную розницу можно было бы заместить включением мебели в стандарты строящегося жилья, что привело бы к росту оптовых продаж.

«В целом ситуация в мебельной отрасли характеризуется как очень тяжелая, все ждут серьезной просадки рынка, а также значительного сокращения количества игроков», — подчеркивается в сообщении АМДПР.

В конце 2019-го стало известно, что за последние два года в России увеличилась доля граждан, не готовых много тратить на мебель. 57 процентов раскрыли, что не стали бы расходовать на новые предметы обстановки больше 50 тысяч рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ
Соревнования по бобслею среди одиночниц включены в программу КМ

13:55 Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток в программу Кубка мира с сезона-2020/21. …


Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП
Больница Петербурга откажется от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП

14:06 Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, …


В российских аптеках сообщили о дефиците градусников
В российских аптеках сообщили о дефиците градусников

В ряде российских аптек сообщили о дефиците медицинских градусников на фоне пандемии коронавируса. Информацию от крупных игроков рынка фармацевтической розницы …


России предрекли мебельный коллапс
России предрекли мебельный коллапс

Подавляющее большинство российских производителей мебели оказались на грани банкротства. Угроза мебельного коллапса возникла из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, …


Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Стало известно о большой пенсии российского актера Юрия Стоянова. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Уточняется, что ежемесячно Стоянов получает 60 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты