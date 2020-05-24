Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом 24 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Также Попова отметила, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 при лечении болезни на дому.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, очевидна позитивная динамика.

За день до этого Попова заявила, что в течение 10 дней в стране ежедневно снижается число выявляемых случаев этой инфекции.

Уровень смертности пациентов с COVID-19 в России составляет менее 1%. Почти половина граждан с положительным результатом на этот вирус не имеет клинических проявлений болезни.