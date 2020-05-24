Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии

24 мая 2020     15
Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом 24 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Также Попова отметила, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 при лечении болезни на дому.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, очевидна позитивная динамика.

За день до этого Попова заявила, что в течение 10 дней в стране ежедневно снижается число выявляемых случаев этой инфекции.

Уровень смертности пациентов с COVID-19 в России составляет менее 1%. Почти половина граждан с положительным результатом на этот вирус не имеет клинических проявлений болезни.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве
Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве

Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил источник …


Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе попала на видео
Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе попала на видео

Видео: t.me/breakingmash В сети появилось видео, на котором запечатлена перестрелка у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Ролик …


Стало известно о задержании трех человек после перестрелки в Москве
Стало известно о задержании трех человек после перестрелки в Москве

После перестрелки у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве задержали трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE …


В Крыму началось массовое цветение маков
В Крыму началось массовое цветение маков

В Крыму распустились маки. Больше всего таких полей в степях и предгорье, в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также на …


В Ленинградской области произошёл пожар в ангаре
В Ленинградской области произошёл пожар в ангаре

18:39 В Ломоносовском районе Ленинградской области произошёл пожар в ангаре, где находится производство по изготовлению топливных брикетов из прессованных опилок. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты