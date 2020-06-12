Россия на День России получила атомного «Князя Владимира»

12 июня 2020     16
Россия на День России получила атомного «Князя Владимира»

Военно-морской флот (ВМФ) России сегодня, 12 июня, на День России, принял на вооружение атомную подводную лодку (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»), сообщает ТАСС.

Соответствующая церемония, предполагающая подъем на субмарине военно-морского Андреевского флага, состоялась на «Севмаше» в Северодвинске. АПЛ получила 31-я дивизия подводных лодок Северного флота.

В мае 2020 года американское издание The Drive назвало К-549 «Князь Владимир» лучшей субмариной ВМФ России.

В октябре 2019 года К-549 «Князь Владимир» впервые провел стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава-30».

В мае того же года «Известия» со ссылкой на источники написали, что К-549 «Князь Владимир» отличается от субмарин проекта 955 «Борей» отсутствием «горба» ракетной пусковой платформы.

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Закладка К-549 «Князь Владимир» на «Севмаше» произошла в июле 2012 года. Субмарина стретегического назначения, разработанная «Рубином», несет 16 ракет Р-30 «Булава-30» . Подлодку отличает малошумность, повышенная маневренность и усовершенствованная система управления оружием. В настоящее время ВМФ России имееет три субмарины проекта 955 (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») и оду подлодку проекта 955А (К-549 «Князь Владимир»). Еще четыре подлодки проекта 995А строятся. Готовятся к закладке две такие субмарины.

Источник: Лента.Ру

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