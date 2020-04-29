Россия назвала условие ядерного ответа на атаку США

29 апреля 2020     14
Россия назвала условие ядерного ответа на атаку США

Россия ответит США ядерным ударом в случае атаки их баллистическими ракетами подводных лодок. Соответствующее условие на брифинге назвала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — отметила она, комментируя публикацию на сайте Госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими некоторых БРПЛ.

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00:01 — 8 апреля

Захарова, ссылаясь на военную доктрину России, подчеркнула, что подобная атака будет считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны Москвы. По ее словам, США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанного в 2010-м тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

Вашингтон настаивает на том, что новое соглашение должно охватывать больше сторон и «покрывать больше систем, чем сейчас». Кроме того, по мнению американских властей, оно должно включать в себя спектр новых российских систем вооружений, которые в настоящее время разрабатываются.

Источник: Лента.Ру

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